Титулованная украинская каратистка снялась в горячей пляжной фотосессии

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии, порадовав поклонников снимками в купальнике.

"Красота в деталях. Развивающиеся волосы, красивый маникюр, песок, тату на теле, мурашки по коже, зернистость на фото – это то, на что мало кто обращает внимание", – подписана серия фотографий в Instagram.

Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии Instagram @kabosya_life

Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии Instagram @kabosya_life

Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии Instagram @kabosya_life

Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии Instagram @kabosya_life

Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии Instagram @kabosya_life

Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии Instagram @kabosya_life

Отметим, что Терлюга является трехкратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой Европейских игр-2019 в Минске, владеет двумя титулами Grand Winner Karate1 и занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 55 кг. Ее дважды признавали лучшей спортсменкой Украины – в мае 2018 года и январе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская чемпионка Юлия Мишура похвасталась фигурой в купальнике.