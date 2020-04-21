Шарий похвастался видео с Майком Тайсоном и облажался

Одиозного пророссийского блогеар Анатолия Шария в очередной раз словили на лжи. 41-летний киевлянин у себя в Telegram-канале разместил видео с приветом и поддержкой от Майка Тайсона, которое оказалось купленным.

"Хей, это Майк Тайсон. И я хочу обратиться к Анатолию. Надеюсь, я нашел правильный способ это сделать. Я слышал, что ты крутой и бесстрашный блогер. Продолжай настаивать на своем и результаты не заставят ждать. Всегда выбирай правильный путь. Хорошо? Удачи, береги себя", – сказал Тайсон.

Блогер Сергей Стерненко, раскрыл причину "искренней" поддержки легендарного боксера.

Оказалось, что это видео куплено на сайте Cameo,платформе, где любой желающий может приобрести видео в свой адрес от любых знаменитостей.

Услуги от Железного Майка стоят $500. Как утверждает Стерненко, Шарий обрезал лого сервиса, выдав ролик за присланный исключительно ему .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик показал в Instagram символ партии Шария, подразнив украинцев.

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