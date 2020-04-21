Главная Новости
21 апреля • обновлено в 21:51
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Шарий похвастался видео с Майком Тайсоном и облажался

1.8т
Читать материал на украинском

Одиозного пророссийского блогеар Анатолия Шария в очередной раз словили на лжи. 41-летний киевлянин у себя в Telegram-канале разместил видео с приветом и поддержкой от Майка Тайсона, которое оказалось купленным.

"Хей, это Майк Тайсон. И я хочу обратиться к Анатолию. Надеюсь, я нашел правильный способ это сделать. Я слышал, что ты крутой и бесстрашный блогер. Продолжай настаивать на своем и результаты не заставят ждать. Всегда выбирай правильный путь. Хорошо? Удачи, береги себя", – сказал Тайсон.

Блогер Сергей Стерненко, раскрыл причину "искренней" поддержки легендарного боксера.

Оказалось, что это видео куплено на сайте Cameo,платформе, где любой желающий может приобрести видео в свой адрес от любых знаменитостей.

Услуги от Железного Майка стоят $500. Как утверждает Стерненко, Шарий обрезал лого сервиса, выдав ролик за присланный исключительно ему .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик показал в Instagram символ партии Шария, подразнив украинцев.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Анатолий Шарий Сергей Стерненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
24
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Silchenko Alex
Silchenko Alex
Вата, фас. Расскажите, как толя буквально завтра, нет, сейчас же, разоблачит хунту и карателей, которые за печеньки госдепа оклеветали блогера-борца.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку