В Украине активно торгуют старыми "айфонами": сколько стоит семилетний iPhone 8 в 2024 году

Смартфон iPhone 8, который был выпущен компанией Apple еще в 2017 году, несмотря на внушительный для гаджета семилетний возраст, все еще пользуется популярностью среди украинцев. Найти абсолютно новый iPhone 8 в 2024 году очень сложно, однако б/у телефонами активно торгуют на вторичном рынке. Цена подержанного iPhone 8 составляет от 3,5 тыс. до 7,7 тыс. грн в зависимости от продавца (магазин или "с рук") и состояния устройства.

Об этом свидетельствует мониторинг OBOZ.UA. 64- и 256-гигабайтные "Айфоны 8" в Украине в 2024 году продают как на специализированных сайтах про торговле б/у техникой, так и через объявления от частных продавцов.

Цены при этом довольно разные. Купить б/у iPhone 8 на 256 Гб в рабочем состоянии в частных объявлениях предлагают по цене от 3,5 тыс. грн. Версия Plus – от 4,5 тыс. грн.

Впрочем, найти качественный б/у iPhone 8, вообще не имеющий неисправностей, на вторичном рынке достаточно сложно. Покупка "Айфона" с рук может быть связана с риском, поэтому специалисты советуют по возможности проверять телефон еще до его приобретения.

Уже проверенные б/у гаджеты обещают сайтах по продаже подержанной техники. Такие специализированные магазины предлагают старые "Айфоны" на 256 гигов по 5-8 тыс. грн. Например, на одной из площадок предлагают iPhone 8 по 5985 без гарантии, с гарантией хотя бы на год цена взлетает до 7784 грн.

iPhone 8 на 64 Гб можно найти ненамного дешевле: от 4999 грн за "отличное состояние" и 5799 грн – за "идеальное". Дополнительную гарантию не предлагают.

Эта цена б/у "Айфона" соизмерима со стоимостью новых бюджетных гаджетов. К примеру, за 5-7 тыс. грн можно купить ZTE Blade V50, Xiaomi Redmi 12, Poco C65 на 256 Гб или же Samsung Galaxy A15 на 128 Гб. При этом устройство от Apple 2017 года все же относится к премиум-классу.

Также в продаже удалось найти якобы абсолютно новый iPhone 8 (по крайней мере, так утверждает продавец). За такой телефон на профильном сайте просят 10,4 тыс. грн.

В свое время iPhone 8 стал первым смартфоном Apple с дисплеем True Tone, который до того использовался только на iPad Pro. Изюминкой устройства в 2017 году стала возможность заряжать его без использования кабеля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы купить новый iPhone 15 на 128 ГБ в разных странах мира нужно заплатить от 741 до 1729 долларов. В Украине цена iPhone 15 составляет 37 тыс. грн, то есть около 948 долларов в эквиваленте. Это ставит Украину на седьмое место из 30 в рейтинге дешевизны iPhone 15 (в долларовой цене).

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