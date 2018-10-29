Чемпионка мира из России разделась во время выступления - видеофакт

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ошарашила поклонников откровенным номером на этапе Гран-при Skate Canada. Свое показательное выступление 21-летняя чемпионка мира и чемпионка Европы 2015 года устроила под трек Бритни Спирс Toxic, во время которого разделась до нижнего белья.

В начале фигуристка скользит по льду в костюме стюардессы, как и Бритни в клипе на свою песню. Но в середине номера спортсменка внезапно скинула костюм и осталась в бюстгальтере.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что недавно Туктамышева произвела настоящий фурор в социальных сетях своими откровенными фотографиями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спортсмены разделись в университете и снялись в массовой обнаженной фотосессии.