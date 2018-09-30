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Ракицкий похвастался новой татуировкой с памятником из Донецка

1.7тЧитать материал на украинском

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий показал новую татуировку, посвященную непростой профессии по добыче угля. Футболист сборной Украины набил на руке изображение памятника "Слава шахтерскому труду" в Донецке.

Оригинальный объект представляет собой скульптуру шахтера в полный рост, который в правой вытянутой руке держит кусок каменного угля. Скульптура изготовлена из чугуна и находится в Киевском районе в центре Шахтерской площади. Памятник установлен в 1967 году.

Болельщики в соцсетях восхищаются поступком Ярослава.

"Ярик красавчик. Настоящий донецкий! Так держать", "Ярик ты красава! Уважение тебе!", - пишут юзеры.

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Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Instagram

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Instagram

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ракицкий забил фантастический гол с 25 метров.

Персона
Ярослав Ракицкий
Место
УкраинаДонецк
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Santi Amonito
Santi Amonito
Эт точно "паступак"- настоящий "юзовец" - "данецкый стахановец". Осталось "набить" на груди "ленина-сталина"...
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🡆 http://snip.li/DpszH 🡄
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