Ракицкий похвастался новой татуировкой с памятником из Донецка

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий показал новую татуировку, посвященную непростой профессии по добыче угля. Футболист сборной Украины набил на руке изображение памятника "Слава шахтерскому труду" в Донецке.

Оригинальный объект представляет собой скульптуру шахтера в полный рост, который в правой вытянутой руке держит кусок каменного угля. Скульптура изготовлена из чугуна и находится в Киевском районе в центре Шахтерской площади. Памятник установлен в 1967 году.

Болельщики в соцсетях восхищаются поступком Ярослава.

"Ярик красавчик. Настоящий донецкий! Так держать", "Ярик ты красава! Уважение тебе!", - пишут юзеры.

Ярослав Ракицкий Instagram

Ярослав Ракицкий Instagram

Ярослав Ракицкий Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ракицкий забил фантастический гол с 25 метров.