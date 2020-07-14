Полиция начала расследование из-за видео с 10-летним сыном Криштиану Роналду.

Полиция начала расследование инцидента, в рамках которого 10-летний сын Криштиану Роналду катался на гидроцикле без присмотра взрослых.

Как сообщает издание The Sun, сестра звездного португальского футболиста Эльма опубликовала скандальное видео у себя в социальной сети, но позже его удалила.

Начальник морской полиции Геррейро Кардосо подтвердил информацию о начале расследования. Он знает об инциденте и заявил, что он и его коллеги пытаются выяснить все обстоятельства дела, чтобы решить, нужно ли наказывать виновных штрафом.

Кардосо также отметил, что для использования гидроцикла нужно обладать специальной лицензией, которую могут получить только совершеннолетние. Максимальный штраф за подобное нарушение достигает трех тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Роналду Джорджина Родригес записала сексуальное видео, на котором она станцевала тверк в обтягивающей одежде.