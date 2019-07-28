Навка рассказала, что с ней произошло после свадьбы с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что после свадьбы с Дмитрием Песковым она стала больше работать и получать больше внимания общественности.

При этом Навка отметила, что ее внутреннее состояние и стиль жизни после замужества не поменялись.

Фигуристка отметила, что старается не обращать внимание на критику от "дурных или специально обученных людей".

"Они говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит", - рассказала она в интервью "АиФ".

Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России летом 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Навку заподозрили в беременности. Это произошло из-за фотографии, где она вышла в черном облегающем платье, через которое было видно округлившийся живот.

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