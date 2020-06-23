Игрок "Милана" закрутил роман с роскошной моделью: фото пышногрудой красотки

Переехав в Италию летом 2019 года, защитник "Милана" Тео Эрнандес со временем начал встречаться с известной моделью Зои Кристофоли.

Недавно пара провела романтические выходные на острове Капри. Эрнандес и его новая пассия были запечатлены целующимися на лодке, что, вместе с любовными комментариями на странице девушки в Instagram, наводит на мысль о правдивости слухов об их отношениях.

23-летнюю Кристофоли называют "тигрицей из Вероны" из-за огромного количества татуировок на теле и ее "хардкорного" стиля. Имя модели часто появляется в светских хрониках из-за многочисленных романов и интриг со звездами итальянского шоу-бизнеса. Кроме того, в 2018 году девушка была замечена в компании звездного нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться откровенными фото со страницы Кристофоли в Instagram, где на нее подписались более 500 тысяч человек.

Зои Кристофоли снялась топлесс Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли в сеточку Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли в черном боди Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли повернулась спиной Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли в полупрозрачной одежде Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли в черно-белом цвете Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли и двойная порция кофе Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли в "итальянском" купальнике Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли в фиолетовом купальнике Instagram Зои Кристофоли

Зои Кристофоли выразительно смотрит в камеру Instagram Зои Кристофоли

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