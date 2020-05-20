В начале марта экс-футболист "Барселоны" Джонатан дос Сантос опубликовал у себя в Instagram-сторис откровенную фотографию, на которой он обнимает голую эквадорскую модель Аманду Тривизас.
Спустя несколько минут он удалил снимок, но подписчики быстро сориентировались, успев сделать скриншот.
Аманда Тривизас и Джонатан дос Сантос
The Sun
Тривизас родилась в Майами, но переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать моделью. Она признается, что плохо училась в школе, не ходила в колледж и работала барменшей. Девушка стремительно набирает популярность в сети – на ее страницу в Instagram подписались уже более 850 тысяч человек. Кроме того, Тривизас мечтает попробовать свои силы в стендапе и кино.
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Аманда Тривизас
@amandatrivizas
Как сообщал OBOZREVATEL, эротику популярной фитнес-модели Шерри Гулли слили в сеть.
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