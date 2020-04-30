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30 апреля • обновлено в 13:52
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Экс-форвард "Шахтера" Чиприан Марика угодил в громкий секс-скандал

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Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Чиприан Марика попал в громкий секс-скандал в Румынии после публикации видео, на котором в его номере оказалась жена сына местного чиновника.

Как сообщает издание Sport.ro, Флорин Мунтян, отец которого раньше возглавлял государственную газовую компанию Transgaz, следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Флорин постучался в номер отеля в городе Клуж-Напока, в котором, как ему сказали, она находится, но из него вышла не Анна, а Марика в полотенце. Он несколько минут уговаривал Мунтяна успокоиться и не стучать в дверь, но тот был непреклонен. В какой-то момент его жена все-таки появилась на пороге, но объяснить ситуацию долго не могла.

Чиприан Марика

Чиприан Марика

СПОРТ bigmir)net

Стоит отметить, что видео было записано еще в августе 2019 года, но появилось в сети только сейчас. Анна отлично знакома с женой Марики, ведь их семьи проживают по соседству.

Как сообщал OBOZREVATEL, голая журналистка появилась в прямом эфире и устроила подставу своему любовнику.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Румыния Клуж-Напока
Теги
секс скандал ФК Шахтер
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