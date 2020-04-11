Чемпионка по фитнес-бикини Диана Волкова сумела накачать невероятно привлекательное тело, и теперь делится плодами своих трудов с многочисленными подписчиками в Instagram.

Она родилась в Узбекистане, а в девятилетнем возрасте переехала в Россию вместе с родителями. Сейчас 26-летняя девушка с мужем, который занимается бодибилдингом, проживает в Москве. Именно он помог ей начать спортивную карьеру в 2012 году.

Диана Волкова @di_volkowa

Супруг прописал ей программу тренировок и всегда помогал ценным советом. Все это быстро дало плоды: в 2013 году Волкова выиграла соревнования по фитнес-бикини Рязанской области, а в 2015-м она одержала победу на чемпионате России в категориях "Юниор" и "до 169 см".

Высшим достижением ее спортивной карьеры является абсолютное чемпионство на турнире "Arnold Classic Europe" в Мадриде, где медаль ей вручал сам Арнольд Шварценеггер.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить фотографии Волковой, опубликованные в Instagram.

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Диана Волкова @di_volkowa

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная фитнес-чемпионка Марина Путцигер от скуки на карантине полностью разделась в Instagram.

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