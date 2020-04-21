Регулярные тренировки в зале помогли бразильской фитнес-модели Элис Матос накачать потрясающее тело, благодаря чему она завоевала огромную популярность в социальных сетях.

Девушка с самого детства занималась волейболом, футболом и другими видами спорта, но ни один из них достаточно ее не заинтересовал. До 25 лет она не знала, чему хочет посвятить свою жизнь, но, увидев популярных фитнес-моделей в Instagram, задалась новой целью – придать своему телу идеальную форму.

Элис Матос @alice

Матос начала ходить в зал и быстро влюбилась в это дело. Уже через год она решила начать соревновательную карьеру, которая продолжалась пять лет. В 2015 году она выиграла чемпионат по фитнес-бикини в Катариненсе и, удовлетворившись этим достижением, продолжила заниматься фитнесом исключительно в модельной сфере.

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

Элис Матос @alice

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