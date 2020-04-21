Главная Новости
22 апреля • обновлено в 03:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Бразильская фитнес-модель Элис Матос похвасталась потрясающей грудью

1.6т
Читать материал на украинском

Регулярные тренировки в зале помогли бразильской фитнес-модели Элис Матос накачать потрясающее тело, благодаря чему она завоевала огромную популярность в социальных сетях.

Девушка с самого детства занималась волейболом, футболом и другими видами спорта, но ни один из них достаточно ее не заинтересовал. До 25 лет она не знала, чему хочет посвятить свою жизнь, но, увидев популярных фитнес-моделей в Instagram, задалась новой целью – придать своему телу идеальную форму.

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Матос начала ходить в зал и быстро влюбилась в это дело. Уже через год она решила начать соревновательную карьеру, которая продолжалась пять лет. В 2015 году она выиграла чемпионат по фитнес-бикини в Катариненсе и, удовлетворившись этим достижением, продолжила заниматься фитнесом исключительно в модельной сфере.

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Элис Матос

Элис Матос

@alice

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира по пауэрлифтингу британка Кира Джастон сделала большую грудь и снялась в фильмах для взрослых.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Место
Бразилия
Теги
модель Фитнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку