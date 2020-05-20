Братанию Усика с россиянами нашли объяснение: спортивные итоги 19 мая

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев объяснил братание Александра Усика с россиянами, а сам боксер станцевал с Ольгой Поляковой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 19 мая.

Кроме того, знаменитого рестлера Шеда Гаспарда смыло волной в океан. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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