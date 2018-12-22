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Украинец Беринчик эффектно нокаутировал соперника, защитив пояс чемпиона

3.7тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

С первых минут боксеры не спешили раскрываться. Беринчику было сложно было пробить защиту филиппинца, атаки которого были редкими, но достаточно мощными. Украинец очень много двигался и уклонялся от ударов. В одном из эпизодов Денис оступился и оказался на настиле, но очень быстро вернулся в строй.

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Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

Во втором раунде боксеры начали раскрываться. Беринчик агрессивно наносил удары, но Кристобаль сдержал натиск нашего спортсмена. Однако уже в следующей трехминутке Денис существенно прибавил, отправил филиппинца в нокдаун.

Доминируя на ринге, украинец загонял соперника в угол и там наносил ему мощные удары. Но Кристобаль оказался крепким орешком и падать на настил не спешил. Более того, Росеки даже пытался отвечать на атаки Беринчика, но быстрый украинец уходил от ударов соперника.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

instagram.com/berinchyk

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На старте седьмого раунда украинцу удалась серия мощных ударов, которая пошатнула уверенность филипинца. Заряженный на победу Денис прижал соперника к канатам, избивая его. Поначалу Кристобаль защищался, но нашем боксеру таки удалось сломить противника. Удары Беринчика все чаще достигали цели. Соперник не отвечал украинцу, опуская голову, и рефери принял решение досрочно завершить поединок, присудив победу нашему боксеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал невероятную победу нокаутом над грузином Бекой Муржикнели. Поединок средневесов проходил в Броварах в андеркарте главного боя вечера между Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем и завершился во втором раунде.

Персона
Денис Беринчик
Место
УкраинаБровары
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