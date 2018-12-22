Украинец Беринчик эффектно нокаутировал соперника, защитив пояс чемпиона

Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).
Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.
Денис Беринчик
K2 Promotions
С первых минут боксеры не спешили раскрываться. Беринчику было сложно было пробить защиту филиппинца, атаки которого были редкими, но достаточно мощными. Украинец очень много двигался и уклонялся от ударов. В одном из эпизодов Денис оступился и оказался на настиле, но очень быстро вернулся в строй.
Денис Беринчик
K2 Promotions
Денис Беринчик
K2 Promotions
Денис Беринчик
K2 Promotions
Во втором раунде боксеры начали раскрываться. Беринчик агрессивно наносил удары, но Кристобаль сдержал натиск нашего спортсмена. Однако уже в следующей трехминутке Денис существенно прибавил, отправил филиппинца в нокдаун.
Доминируя на ринге, украинец загонял соперника в угол и там наносил ему мощные удары. Но Кристобаль оказался крепким орешком и падать на настил не спешил. Более того, Росеки даже пытался отвечать на атаки Беринчика, но быстрый украинец уходил от ударов соперника.
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk
На старте седьмого раунда украинцу удалась серия мощных ударов, которая пошатнула уверенность филипинца. Заряженный на победу Денис прижал соперника к канатам, избивая его. Поначалу Кристобаль защищался, но нашем боксеру таки удалось сломить противника. Удары Беринчика все чаще достигали цели. Соперник не отвечал украинцу, опуская голову, и рефери принял решение досрочно завершить поединок, присудив победу нашему боксеру.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал невероятную победу нокаутом над грузином Бекой Муржикнели. Поединок средневесов проходил в Броварах в андеркарте главного боя вечера между Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем и завершился во втором раунде.