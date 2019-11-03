Сенсационное возвращение Холифилда: что сегодня происходит в боксе

США по праву считается Меккой профессионального бокса. Эта страна подарила и продолжает дарить больших мастеров.

На рингах Нью-Йорка, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Чикаго, Филадельфии и многих других городов проходит большинство боев, очень привлекательных с точки зрения зрительского интереса, а, значит, и коммерческой стороны. Телетрансляции таких боев собирают у экранов многомиллионную аудиторию и аншлаги на трибунах спортивных арен.

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Проводят свои бои за океаном и украинские профи. С мая 2015-го по апрель 2019-го на рингах США дрался Василий Ломаченко. Открыли для себя Америку Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик, Александр Усик… Но не о наших боксерах пойдет речь в дальнейшем.

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Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, которому в свое время удалось стать абсолютным чемпионом и в крузервейте, и в хэвивейте, бросает себе новый вызов и возвращается на ринг. И это несмотря на то, что ему исполнилось 57 лет, а карьеру он завершил еще в 2011 году.

Единственный четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе утверждает, что сейчас находится в отличной форме и более того еще обладает мощной нокаутирующей силой, поэтому в 2020 году он вернется на ринг и проведет выставочный бой в Японии.

Имя соперника, точная дата и другие детали поединка пока не сообщаются, однако известно, что этот бой будет организован с благотворительной целью. Холифилд планирует собрать деньги для нуждающихся людей. Ну и заодно дать возможность японским болельщикам вживую посмотреть на одного из лучших в прошлом боксеров мира.

"Помимо благотворительности, это еще и возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", – отметил боксер. В случае, если этот бой все же состоится в 2020 году, 57-летний Эвандер Холифилд попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

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21 сентября 1955 года состоялся последний бой непобежденного тяжеловеса Роки Марчиано. Боксер победил другую легенду Арчи Мура. Рекорд Марчиано (49-0) превзошел Флойд Мэйвезер, который провел 50 боев без поражений..

15 сентября 1978 года состоялся бой между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом. Этот бой должен был стать последним в карьере Али, но Спинкс неожиданно для всех выиграл. Поражение стало шоком и для самого Мохаммеда, который позже признавался, что считал этот бой легким, поэтому практически не тренировался. Али не смирился с проигрышем и в матче-реванше возвратил себе титул чемпиона мира по версии WBC.

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Напоследок – Keep Smile.

1. – Куда ты решил поехать отдыхать?

- Оценив свой бюджет, я решил, что не устал.

2. – Дорогой, дай мне денег на пилинг.

- А что это такое?

- Это когда старую кожу снимаешь, а новая – гладкая и красивая.

- А я думал, что вы, змеи, бесплатно кожу меняете.

3. Врач осматривает пациента со сломанной ногой.

- Как это произошло?

- Во время игры.

- Вы играла в футбол?

- Нет, в домино.

- В домино?!

- Да, мой партнер подавал мне знаки под столом.

4. У подъезда гостиницы турист спрашивает симпатичную девушку:

- Вы говорите по-английски?

- Немного.

- Сколько именно?

- Двести долларов.

5. Попросил Господа избавить меня от врагов. Почему-то стали исчезать друзья.

6. Подвыпивший мужчина покупает чекушку водки и с досадой говорит:

- На зарплату учителя не очень-то разгуляешься…

- Вы учитель?! – удивляется продавщица.

- Моя жена – учитель.

7. Зашел к бывшей жене на страницу в Интернете, а у нее в статусе: "Ищу волшебника! Сказочник уже был…"

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