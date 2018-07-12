Постол рассказал, как Усику нокаутировать Гассиева

Украинский суперлегковес (до 63,5 кг), бывший чемпион мира Виктор Постол (29-2, 12 КО) считает, что Александру Усику (14-0, 11 КО) нет смысла идти в открытый бокс с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в решающем поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

"Идти с ним "рубиться" нету смысла. У Саши не такой стиль. Он — не Тайсон. Он — классный любитель, обыгрывает оппонентов. Думаю, если Саша много “натыкает” Гассиеву, то может и нокаутировать. То есть, если Усик хорошенько накормит его ударами", - цитирует Постола Vringe.com.

Напомним, бой Усик – Гассиев пройдет 21 июля в Москве. На кону будут стоять сразу четыре чемпионских пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мурат Гассиев раскрыл секреты подготовки к поединку против Александра Усика.