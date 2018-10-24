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Непобедимый украинский боксер выиграл дуэль взглядов перед чемпионским боем

1.4тЧитать материал на украинском

Накануне чемпионского боя за титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) между Сергеем Деревянченко и Дэниелом Джейкобсом, который пройдет 27 октября в Нью-Йорке, состоялась традиционная дуэль взглядов. Победителем в этом противостоянии стал украинский боксер.

Спортсмены долго смотрели друг другу в глаза, после чего американец протянул руку своему будущему сопернику, признав его превосходство в этой дуэли.

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Напомним, что поединок между Деревянченко и Джейкобсом должен был состояться 10 ноября, однако по требованию телекомпании НВО поединок был перенесен на 27 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетный боксерский портал "прописал" украинца Сергея Деревянченка в России.

Персона
Сергей Деревянченко
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