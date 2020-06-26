Легендарного боксера госпитализировали из-за коронавируса

Легендарный панамский боксер Роберто Дюран сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован из соображений безопасности.

Как сообщает издание Yahoo! Sports, у бывшего чемпиона мира наблюдаются незначительные симптомы COVID-19, похожие на обычную простуду. Он отправился в больницу на обсервацию, но не был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи заверили семью экс-боксера в том, что его легкие находятся в хорошем состоянии.

69-летний Дюран закончил карьеру в 2001 году, одержав 103 победы (70 из них нокаутом) при 16 поражениях. В 2007 году бывший чемпион WBC во втором полусреднем весе был включен в Международный зал боксерской славы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер легендарный тренер Мухаммеда Али Джимми Гленн.