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Как в ''Матрице'': во время боя Ломаченко случился уникальный эпизод - видеофакт

7.2тЧитать материал на украинском

Во время объединительного поединка за титулы чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO впервые в истории трансляций с участием наших боксеров был показан повтор в режиме 3D. Камера в реальном времени смогла переместиться с одного угла ринга в другой, продемонстрировав во всей красоте апперкот от нашего боксера.

В комментариях к видео пользователи сравнивают этот момент с эффектами из знаменитого голливудского боевика "Матрица". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как выглядят телевизионные разработки будущего, внедренные в бокс.

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Новости
Сине-желтые трибуны: как ''украинский'' Нью-Йорк болел за Ломаченко

Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персона
Василий Ломаченко
Место
СШАНью-Йорк
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