Как в ''Матрице'': во время боя Ломаченко случился уникальный эпизод - видеофакт

Во время объединительного поединка за титулы чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO впервые в истории трансляций с участием наших боксеров был показан повтор в режиме 3D. Камера в реальном времени смогла переместиться с одного угла ринга в другой, продемонстрировав во всей красоте апперкот от нашего боксера.

В комментариях к видео пользователи сравнивают этот момент с эффектами из знаменитого голливудского боевика "Матрица". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как выглядят телевизионные разработки будущего, внедренные в бокс.

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.