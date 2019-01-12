''Даже с двумя молотками'': скандальный Фьюри дерзко высказался о поединке с последним соперником Кличко

Непобежденный британец Тайсон Фьюри уверен, что его бой против Энтони Джошуа никогда не состоится. Скандальный боксер не сомневается в своей победе над соперником Владимира Кличко.

"Разобрался с одним, разберусь и со вторым. Если мне дадут шанс, то сделаю то же самое и с Джошуа — побью его. Но если говорить откровенно, я не думаю, что наша очная схватка состоится. Мне жаль расстраивать болельщиков Джошуа, но ему меня не побить никогда. Даже с двумя молотками в руках ему меня не побить никогда. И они это знают", - цитирует Фьюри VRinge.

Тайсон Фьюри BoxingScene

При этом британский супертяж сообщил, что агенты непобежденного британца будут пытаться организовать этот бой.

"Это бизнес, а они отнюдь не глупые ребята. Они знают, что Джошуа меня не побить. Вот и все. Да, они будут утверждать, что готовы сделать бой. Да, они будут усаживать нас за стол переговоров. Но мы это и раньше видели. Мы видели, как Джошуа вел переговоры с одним бойцом, а дрался с другим. Боя не будет. Поэтому я ничего и не жду", - подытожил Фьюри.

Энтони Джошуа Evening Standard

Как сообщал OBOZREVATEL:

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