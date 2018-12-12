''Был аппендицит'': у Ломаченко появился неожиданный соперник из России

Российский боксер Роман Андреев заявил, что имеет право сразиться с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василием Ломаченко. 32-летний спортсмен объяснил, почему должен был боксировать с украинцем вместо Хосе Педрасы.

"Я возглавляю рейтинг WBO, являюсь обязательным претендентом на титул. Изначально я должен был боксировать с Бельтраном за пояс, но так как у меня был аппендицит, получилось так, что с Бельтраном боксировал Педраса. Он победил, а затем провел объединительный бой с Ломаченко. На месте Педрасы мог быть я", - цитирует Андреева Спорт-Экспресс.

instagram.com/roman_andreev1986

При этом российский боксер отметил, что очень хотел бы боксировать с Василием.

"Я всю жизнь к этому иду, это будет важнейший бой к карьере. Я очень жду этого", - прокомментировал бой с Ломаченко Андреев.

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над Хосе Педрасой единогласным решением судей 8 декабря. Этот поединок стал уникальным для нашего спортсмена, так как впервые в карьере он объединил пояса.

instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе Василий Ломаченко ответил на критику в свой адрес, что не смог досрочно остановить поединок против Педрасы.