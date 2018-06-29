Александр Усик категорично высказался о финальном поединке WBSS против россиянина Гассиева

Украинский чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик высказался по поводу проведения финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева на его территории.
"Я снова еду на территорию соперника. Я сделал это с успехом в четвертьфинале и полуфинале, и теперь я собираюсь за победой в Москву!", - приводит слова Усика официальный сайт турнира.
Напомним, компания COMOSA AG, которая занимается всеми коммерческими делами боксерской лиги чемпионов, официально подтвердила дату и место проведения финального поединка турнира Усик – Гассиев.
Бой состоится в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".
Как сообщал OBOZREVATEL, Александ Усик в ходе подготовки к бою с Гассиевым эксплуатировал Василия Ломаченко.
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