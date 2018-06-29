Александр Усик категорично высказался о финальном поединке WBSS против россиянина Гассиева

Украинский чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик высказался по поводу проведения финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева на его территории.

"Я снова еду на территорию соперника. Я сделал это с успехом в четвертьфинале и полуфинале, и теперь я собираюсь за победой в Москву!", - приводит слова Усика официальный сайт турнира.

Напомним, компания COMOSA AG, которая занимается всеми коммерческими делами боксерской лиги чемпионов, официально подтвердила дату и место проведения финального поединка турнира Усик – Гассиев.

Бой состоится в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александ Усик в ходе подготовки к бою с Гассиевым эксплуатировал Василия Ломаченко.