Баскетболисту "Юты Джаз", который стал первым игроком НБА с выявленным коронавирусом, Руди Гоберу угрожали убийством после информации о его заражении.

"Люди начали относиться ко мне по-другому. Я получал смертельные угрозы. Я не хотел рассказывать об этом, пока не вылечусь. Я все ждал, а ситуация продолжала ухудшаться", – цитирует слова Гобера информагентство MBS.

Руди Гобер

Он также признал, что в самом начале безответственно отнесся к коронавирусу, сделав тест лишь на третий день после того, как у него проявились симптомы. Это привело к тому, что у него испортились отношения с несколькими партнерами по команде.

Напомним, что сезон НБА был приостановлен после инфорации о том, что баскетболист "Юты" сдал позитивный тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до обнаружения болезни у Руди Гобера игрок смеялся над коронавирусом во время пресс-конференции.

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