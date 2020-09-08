В БК "Днепр" вспышка коронавируса

Баскетбольный клуб "Днепр" был вынужден сняться с межународного турнира Gloria Cup в турецкой Анталье из-за массового инфицирования своих игроков COVID-19.

Официальный Instagram команды не называет фамилии заболевших, при этом уточняя, что у большинства болезнь протекает в легкой форме без осложнений.

"Спортсмены прошли дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. 9 сентября команда вернется в Украину", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

5 баскетболистов Днепра заразились COVID-19 Twitter БК Днепр

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в клубе-новичке Премьер-лиги Украины ФК "Рух" была зафиксирована вспышка COVID-19.

Третьего сентября сборная Украины провела тренировку на базе команды.

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