Украинец Лэнь вылечился от коронавируса и вернулся в НБА

Алексей Лэнь вылечился от коронавируса и вернулся в НБА.

Украинский баскетболист "Сакраменто" Алексей Лэнь впервые вышел на матч НБА после того, как вылечился от коронавируса.

Наш соотечественник провел на площадке 3 минуты в поединке против "Далласа", набрав 3 очка (1/1 двухочковый, 1/2 штрафные) при 1 потере и 2 персональных замечаниях.

Его команда проиграла матч в овертайме со счетом 110:114 и еще больше отдалилась от зоны плей-офф. Теперь у "Сакраменто" в активе 28 побед и 39 поражений.

"Сакраменто" – "Даллас" 110:114 ОТ (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19)

"Сакраменто": Фокс (28 + 9 передач), Джозеф (9 + 8 передач), Холмс (8 + 12 подборов), Барнс (6), Богданович (3) – старт; Хилд (21), Бэйзмор (16), Бьелица (12 + 13 подборов), Джайлз (4), Лэнь (3).

"Даллас": Дончич (34 + 20 подборов + 12 передач + 6 потерь), Хардуэй (22), Порзингис (22 + 7 подборов), Финни-Смит (16 + 16 подборов), Бареа (1) – старт; Клебер (8), Берк (7), Джексон (3), Марьянович (1), Райт (0), Кливленд (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один украинец из НБА Святослав Михайлюк продлит контракт с "Детройтом".