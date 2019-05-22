Украина назвала расширенный состав на молодежный Евробаскет-2019

Сборная Украины в возрасте до 20 лет сыграет на чемпионате Европы по баскетболу (Дивизион А), который с 13 по 21 июля будет проходить в Израиле. Начнет подготовку к молодежному первенства команда Валерия Плеханова 29 мая, когда соберется на первый тренировочный сбор в Запорожье.

В расширенный состав команды попали 24 игрока:

Андрей Войналович, Вадим Козак, Дмитрий Головчик, Виталий Шортский, Денис Клевзуник, Иван Михеев, Максим Дейна, Даниил Хаблаков, Олег Бондаренко, Владислав Мельник, Богдан Лукьян, Яков Титов, Андрей Грицак, Александр Коваль, Ростислав Новицкий, Даниил Соколенко, Даниил Маляренко, Иссуф Санон, Евгений Сорочан, Иван Чмиренко, Антон Логинов, Владимир Марковецкий, Денис Бачурин, Юлиан Емец.

Главный тренер – Валерий Плеханов

Ассистенты – Дмитрий Болдаев, Дмитрий Забирченко

План подготовки к Евробаскет-2019 U-20:

29 мая – 13 июня. Учебно-тренировочный сбор, Запорожье

13 – 19 июня. Учебно-тренировочный сбор, Киев (МТА)

20 – 22 июня. Международный турнир, Киев. Соперники – Словакия, Грузия

23 – 29 июня. Учебно-тренировочный сбор, Киев (МТА)

30 июня – 5 июля. Международный турнир, Турция

9 – 11 июля. Учебно-тренировочный сбор, Киев

13 – 21 июля. Чемпионат Европы U-20, Израиль

В групповом раунде чемпионата Европы сборная Украины сыграет против команд Сербии, Италии и хозяев соревнований и действующих чемпионов сборной Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская национальная сборная Украины начала подготовку к чемпионату Европы.

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