Легендарный "Будивельник" официально вернулся в Суперлигу Пари-Матч

Легендарный киевский баскетбольный клуб "Будивельник" официально получил разрешение на участие в сезоне Суперлиги Пари-Матч 2020/21.

10-кратный чемпион Украины возвращается в элитный украинский баскетбольный дивизион после того как Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла с клуба последний "бан".

После двухлетней паузы в выступлениях самый титулованный клуб Украины официально стал 11-й командой, которая будет играть в чемпионате Украины.

В последний раз команда выступала в высшей баскетбольной лиге Украины в 2017/18, после чего пропустила сезоны 2018/19 и 2019/20 из-за задолженностей и наказания от FIBA.

"Будивельник" гарантировал финансовые и организационные возможности для участия в Суперлиге Пари-Матч и согласовал процедуру погашения долгов с FIBA.

Напомним, что десятым участником Суперлиги Пари-Матч в сезоне 2020/21 стал БК "Тернополь".

До этого свое участие в турнире подтвердили "Днепр", "Киев-Баскет", "Прометей", "Химик", "Одесса", "Черкаськи мавпы", "Николаев", "Запорожье", "Харьковские соколы".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент ФБУ Михаил Бродский призвал игроков и клубы ответственно отнестись к противоэпидемическим правилам.