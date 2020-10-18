Сенсационное поражение 'Черкаських Мавп': результаты Суперлиги Париматч 18 октября

В воскресенье, 18 октября, в Украине играются очередные четыре поединка чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Париматч.

В первых двух играх "Черкаськи Мавпы" на своей площадке сенсационно проиграли дебютанту первенства – БК "Тернополь" (60:98), а "Химик" неожиданно оступился в Запорожье (55:86).

"Мавпы" начали выходить из кадрового кризиса. В матче в строй вернулись сразу четверо: Владимир Конев, Сеад Хаджифейзович, Лаки Джонс и Никита Руслов. Впрочем, начали хозяева с такой же стартовой пятёркой, как и в предыдущих встречах, с Олегом Бондаренко и Святославом Товкачом. И пока они оставались на площадке, борьба была равной, информирует ПБ.

Но после того, как Максим Михельсон начал постепенно вводить в игру восстановившихся игроков основы, черкасчане провалились. Их попытки забрасывать мяч в "краску" читались обороной Тернополя и оборачивались стремительными контратаками, на острие которых чаще всего оказывался Эйверил Угба. Он доминировал под чужим кольцом и выдал феерический отрезок, набрав в первой четверти 18 очков за 7 минут. А гости за это время унеслись вперёд на 19 очков.

Когда выздоровевшие баскетболисты "Мавп" освоились, то им удалось остановить падение, и даже сократить разрыв почти вдвое. При этом заявку на роль лидера команды сделал Лаки Джонс, часто и довольно успешно бравший инициативу в свои руки. Но большего тернополяне сопернику не позволили, без сверхусилий удерживая их на безопасной дистанции. Помог им в этом ударный отрезок Александра Кольченко в третьем периоде, а также то, что у хозяев совершенно выпал из игры главный бомбардир старта сезона Александр Кобец.

В последние пять минут Михельсон дал больше времени молодёжи, и разница в счёте значительно увеличилась, дойдя до разгромной.

"Черкаськи Мавпы" – БК "Тернополь" – 60:98 (15:31, 22:16, 15:22, 8:29)

Черкаськи Мавпы: Бондаренко (10), Кобец (4), Товкач (), Антон Дзюба (4 + 7 подборов), Скапинцев (9 + 8 подборов) – старт; Назаренко, Скира (2), Руслов, Хаджифейзович (9 + 5 подборов), Нагорный (5 потерь), Лаки Джонс (15 + 7 подборов), Конев (7 + 5 подборов + 4 передачи)

Тернополь: Боуи (4), Кольченко (21 + 4 передачи), Кальниченко (6 + 5 подборов + 6 передач), Агафонов (6 + 2 блок-шота), Угба (20 + 6 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота) — старт; Буренко (8), Головчик (4), Подковыров (4), Уорд (14 + 5 подборов + 2 блок-шота), Тищенко (6), Сандул (3 + 2 блок-шота), Бережной (2)

Один из самых равных и непредсказуемых поединков игрового дня Суперлиги завершился убедительной победой подопечных Валерия Плеханова.

Поединок перевернули очень эмоциональный тайм-аут от Валерия Плеханова в середине третьей четверти ("Запорожье" совершило несколько ошибок в нападении и пропустило пять очков подряд) и последовавшая сразу же за ним шальная "трёха" от щита в исполнении Джоша Форчуна.

"Запорожье" – "Химик" 86:55 (20:18, 14:15, 28:11, 24:11)

Запорожье: Кэффи (19 + 4 передачи), Форчун (24 + 4 передачи + 5 перехватов), Мальчевский (11), Грицак (2 + 10 подборов + 3 перехвата), Маяускас (5) – старт; Сизов (8), Тихонов (6), Морозов (5), Михеев (4), Титов (2).

Химик: Зотов (3 + 3 перехвата), Марченко (3), Мироненко (8), Салливан (13 + 10 подборов), Нельсон (12 + 8 подборов + 5 потерь) – старт; Войналович (8 + 5 подборов + 5 потерь), Вашингтон (4 + 6 подборов), Клевзуник (2), Рябчук (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября киевский "Будивельник", который спустя два с половиной года вернулся в Суперлигу Париматч, в стартовой для себя игре дал дома настоящий бой действующему чемпиону "Днепру".