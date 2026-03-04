Звезду международной спортивной рыбалки убила рыба, утащив за борт

Звезда международной спортивной рыбалки и шоу "Смертельный улов" на Discovery Channel Тодд Медоуз умер во время ловли лосося в Беринговом море. 25-летний спортсмен и шоумен оказался за бортом после того, как зацепленная рыба утащила его в ледяную воду, спасти его не удалось, пишет The Sun.

Инцидент произошел 25 февраля около 17:00 по местному времени примерно в 314 километрах от Датч-Харбора у побережья Аляски. Судно Aleutian Lady сообщило береговой охране США, что член экипажа упал в воду примерно в 170 милях к северу от порта.

По данным представителей береговой охраны, мужчину подняли на борт спустя около десяти минут, однако он не подавал признаков жизни. Экипаж оказал первую помощь и попытался провести реанимацию, но безрезультатно. Тело доставили в Датч-Харбор и передали медикам, которые констатировали смерть. Береговая охрана начала расследование для установления причин происшествия.

Капитан судна Рик Шелфорд сообщил в Facebook, что 25 февраля стало, по его словам, "самым трагическим днем в истории Aleutian Lady в Беринговом море". Он написал, что команда "потеряла брата, Тодда Медоуза", добавив, что новичок быстро стал частью коллектива, а его трудолюбие и отношение к делу заслужили уважение экипажа.

Шелфорд также отметил, что любовь погибшего к детям и семье проявлялась во всем, что он делал, и призвал поддержать родных в молитвах и мыслях. В завершение он подчеркнул, что Тодд "навсегда останется частью этой лодки, этой команды и этого братства".

Телеканал Discovery Channel в заявлении сообщил, что глубоко опечален трагической кончиной Медоуза и назвал произошедшее разрушительной потерей для его близких, коллег и рыболовного сообщества. По данным TMZ, продюсеры проекта были уведомлены о случившемся и предложили поддержку участникам съемок.

Сериал, выходящий с 2005 года, посвящен работе рыболовецких команд в Беринговом море и в момент инцидента, по информации источников, вел съемки 22-го сезона.

