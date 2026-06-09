Друзья, OBOZ.UA продолжает рассказывать о чемпионатах мира по футболу, которые проходили в разные годы. Сегодня в центре нашего внимания шестой чемпионат мира, состоявшийся в 1958 году в Швеции.

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Отборочный турнир

О своем желании принять участие в чемпионате мира сообщили 53 страны со всех континентов. Европейские сборные были распределены по девяти отборочным группам.

Шестой чемпионат мира стал дебютным для сборной СССР. Соперниками нашей команды по отборочной группе были сборные Польши и Финляндии. 23 июня 1957 года состоялся первый матч советских футболистов в истории чемпионатов мира – в Москве была уверенно побеждена сборная Польши со счетом 3:0.

Затем дважды была обыграна команда Финляндии: 2:1 на своем поле и 10:0 в Хельсинки. В итоге, набрав в трех матчах максимальные шесть очков, сборная СССР стала лидером группы.

Однако ответная встреча с поляками завершилась поражением со счетом 1:2. Сборная Польши также дважды победила финнов, и обе команды набрали одинаковое количество очков. Согласно регламенту турнира, разница забитых и пропущенных мячей не учитывалась. Для определения победителя группы был назначен дополнительный матч на нейтральном поле в Лейпциге. Победа со счетом 2:0 вывела сборную СССР в финальный турнир чемпионата мира.

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Неожиданные потери среди фаворитов

Не всем фаворитам удалось преодолеть отборочный барьер. Среди неудачников оказались двукратные чемпионы мира – итальянцы, а также сборная Уругвая. Не сумела пробиться на чемпионат и сильная сборная Испании.

Незадолго до начала турнира серьезный удар получила сборная Англии. В феврале 1958 года возле Мюнхена потерпел катастрофу самолет с игроками клуба "Манчестер Юнайтед", составлявшими основу национальной команды. Восемь футболистов погибли, еще несколько получили тяжелые ранения. Среди выживших оказался знаменитый Бобби Чарльтон, с которым через многие годы мне удалось познакомиться лично и сделать с ним интервью, чем я очень горжусь.

Казалось, после такой трагедии шансы англичан на успешное выступление были минимальными. Однако обновленная команда уверенно заняла первое место в своей отборочной группе.

Участники финального турнира

В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, Венгрии, Австрии, Югославии, Франции, Бразилии, Аргентины, Парагвая, Мексики, Чехословакии и других стран.

По итогам жеребьевки сборная СССР оказалась в четвертой группе вместе с командами Англии, Австрии и Бразилии. Первым соперником советской команды в Гётеборге стала сборная Англии. По ходу матча сборная СССР вела со счетом 2:1, однако за несколько минут до окончания встречи арбитр назначил сомнительный пенальти в наши ворота. Итоговый счет – 2:2.

Во втором матче советские футболисты уверенно победили сборную Австрии – 2:0. Третья встреча с бразильцами завершилась поражением нашей команды со счетом 0:2.

После завершения группового этапа сборные СССР и Англии набрали одинаковое количество очков. Для определения обладателя путевки в четвертьфинал был назначен дополнительный матч. Советская команда победила англичан со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал.

Четвертьфинал против хозяев турнира

Через 46 часов после переигровки с Англией сборной СССР предстояло встретиться с хозяевами чемпионата – командой Швеции. Не успев полностью восстановиться после тяжелого матча, советские футболисты уступили шведам со счетом 0:2 и завершили борьбу за медали мирового первенства.

Сборной СССР руководил Гавриил Качалин. В составе команды выступали представители киевского "Динамо" Юрий Войнов и Владимир Ерохин.

Первый титул Бразилии

29 июня 1958 года в Стокгольме состоялся финальный матч между сборными Бразилии и Швеции. Бразильцы одержали убедительную победу со счетом 5:2 и впервые в своей истории стали чемпионами мира. Два мяча в составе победителей забил 17-летний дебютант сборной Пеле. Еще два гола на счету Вавы, а один мяч забил Марио Загалло.

В матче за третье место сборная Франции победила команду ФРГ со счетом 6:3.

Лучшим игроком чемпионата мира был признан Валдир Перейра, более известный как Диди. Лучшим бомбардиром турнира стал француз Жюст Фонтен, установивший рекорд, который не побит до сих пор. На его счету оказалось 13 забитых мячей на одном чемпионате мира.

Так завершился чемпионат мира 1958 года – турнир, который подарил миру новую футбольную сверхдержаву и открыл дорогу к славе молодому Пеле, ставшему впоследствии легендой мирового футбола.