Знаменитый украинский призер Олимпиад отказался выступать на чемпионате Европы по вольной борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов не вошел в состав сборной на чемпионат Европы-2026. Спортсмен объяснил решение желанием сосредоточиться на подготовке к мировому первенству.

Видео дня

Двукратный призер Олимпийских игр пропустит континентальный турнир, который пройдет 20-26 апреля в Албании. Это первый подобный пропуск для него с сезона-2021.

В комментарии для "Суспильного.Спорт" 27-летний уроженец Азербайджана заявил: "Сделал шаг назад, чтобы потом сделать десять вперед. Хочу на чемпионат мира — скорее всего, там вы меня увидите и, очень надеюсь, на следующих Олимпийских играх-2028".

Борец сообщил, что пропустил несколько месяцев из-за паузы, после чего неудачно выступил на соревнованиях во Франции, но затем сумел восстановить позиции на турнире в Болгарии. По его словам, тренеры посчитали целесообразным сосредоточиться на дальнейшей подготовке к следующим стартам.

Чемпионат мира-2026 станет для Насибова шестым в карьере. Ранее он не поднимался на пьедестал на этом уровне, а его лучшим результатом остается восьмое место.

Украинец подчеркнул, что главной целью считает олимпийскую награду. "У меня нет медали чемпионата мира на взрослом уровне, поэтому очень верю и надеюсь, что смогу ее завоевать. Но есть цель еще больше: я бы променял десять чемпионатов мира на одно олимпийское "золото"", — заявил он.

На мировом первенстве борец планирует выступить в категории до 72 кг, однако в следующем сезоне намерен вернуться в "медальную" категорию до 67 кг. Именно в ней он ранее завоевал два олимпийских "серебра".

В категории до 72 кг на чемпионате Европы Украину представит Дмитрий Васильев, для которого этот турнир станет дебютным на взрослом уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!