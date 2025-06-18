Знаменитый украинский фигурист-чемпион мира устроился на ответственную работу в России

Станислав Морозов начал работу в штабе известной российской школы фигурного катания, возглавляемой Этери Тутберидзе — тренером, воспитавшей многих чемпионов в одиночном катании. Теперь в её академии развивается и парное направление, за которое будет отвечать Морозов.

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По информации "Р-Спорт", он станет куратором старшей группы спортивных пар, в том числе будет работать с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Ранее специалист тренировал пары в группе Нины Мозер.

Для справки: Станислав Морозов — украинский фигурист и заслуженный тренер России (2013). Родился в 1979 году в Свердловске, с детства жил и тренировался в Украине. В парном катании стал шестикратным чемпионом Украины: дважды с Алёной Савченко (2000, 2001) и четыре раза с Татьяной Волосожар.

С Савченко выиграл юниорский чемпионат мира в 2000 году и участвовал в Олимпиаде-2002. С Волосожар выступал на Олимпиадах 2006 и 2010 годов, был четвёртым в финале Гран-при и на чемпионатах Европы, шестым на чемпионате мира-2009. Завершил карьеру в 2010 году.

После завершения выступлений стал тренером, работал с Ниной Мозер и юниорскими парами. В 2011 году получил гражданство РФ, а в 2013 — почётное звание заслуженного тренера России.

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