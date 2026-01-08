Знаменитый украинский боксер-чемпион объяснил, почему сменил гражданство

Украинский боксер Федор Черкашин (26-1, 16 КО) заявил, что оформил польское гражданство ради продолжения профессиональной карьеры на более высоком уровне. По его словам, без этого шага он был ограничен в возможностях выступать в главных телевизионных боях в Польше.

Обладатель титула WBC International в среднем весе пояснил, что решение стало логичным продолжением его жизни и работы в Польше, куда он переехал еще в 2017 году. Черкашин отметил, что долгое время выступал в статусе участника боев перед главным поединком вечера и понимал, что дальше продвинуться не сможет, несмотря на стабильные результаты и рост интереса к его выступлениям.

Боксер рассказал, что с началом активного подъема карьеры в 2020 году ему прямо указывали на необходимость выхода в главные бои, однако польское телевидение предоставляло такие возможности только спортсменам с гражданством страны.

"Поэтому я обменял Карту поляка на польское гражданство. От украинского гражданства я не отказывался – просто оформил польское", – цитирует 29-летнего уроженца Харькова "Новое время".

Черкашин также подчеркнул, что уже в том же году получил шанс провести главный бой в Варшаве, после чего к его команде начали присоединяться спонсоры и новые специалисты. Это, по его оценке, позволило ему стать более узнаваемым в Польше не только среди боксеров, но и за пределами профессиональной среды.

Как сообщал OBOZ.UA, Черкашин последний бой провел в ноябре 2025 года, победив Джонни Наваррете. В феврале 2025-го украинский поляк одержал яркую победу на вечере бокса в Ньюарке (США), нокаутировав бойца из Ганы Патрика Аллотея (44-8, 34 КО).

