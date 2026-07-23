Знаменитый немецкий футболист рассказал, как "упал на самое дно" в Киеве

Знаменитый немецкий голкипер Лорис Кариус признался, что финал Лиги чемпионов-2018, в котором он принимал участие в составе английского "Ливерпуля", стал для него настоящей катастрофой. По словам 33-летнего футболиста, две его результативные ошибке в поединке против "Реала", который состоялся на киевском НСК "Олимпийский", стали сильнейшим психологическим ударом.

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Об этом сам Кариус рассказал в интервью Sky Sports, назвав игру сложнейшей в карьере. Нынешний вратарь "Шальке" добавил, что после своего фиаско в столице Украины, он потерял всякий интерес к футболу и тренировкам, и лишь спустя несколько лет сумел восстановиться.

"До этого момента моя карьера стремительно шла вверх, а затем внезапно произошел обвал – я упал на самое дно. Это было невероятно тяжело, отчасти потому, что в то время мне было около двадцати пяти лет, и я не был так уверен в себе, как сейчас. И, честно говоря, в тот период я ​​потерял любовь к футболу. Я больше не хотел тренироваться, не хотел играть. За эти годы мне каким-то образом удалось самостоятельно выбраться из этого кризиса", – сказал Кариус.

Напомним, в финале ЛЧ-2018 в Киеве "Ливепурль" проиграл "Реалу" 1:3. В двух эпизодах Кариус просто подарил гол испанцам, а в третьем случае валлийский легионер "королевского клуба" Гарет Бейл забил роскошным ударом через себя. Считается, что вратарь мерсисайдцев допустил свои ошибки из-за сотрясения мозга.

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