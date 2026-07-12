Почти как "Реал". Как киевское "Динамо" держится в элитном списке Лиги чемпионов, хотя уже 5 лет там не играет

Киевское "Динамо" стало первым украинским клубом, который уже начал евросезон. Первый матч против румынского "Клуж" не получился убедительным и даже поставил вопрос: когда вернется та команда, которая была грозным соперником для всех в Лиге чемпионов? Мы решили вспомнить лучшие сезоны клуба, ведь по некоторым показателям они до сих пор остаются в топе ЛЧ, хотя и давно там не играют! О чём речь? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Динамо" уже забыло, что такое Лига чемпионов

Последний раз столичный клуб играл на основной стадии Лиги чемпионов аж в сезоне 21/22, когда в сумасшедшей группе с "Барселоной", "Баварией" и "Бенфикой" украинцам удалось набрать лишь 1 очко в матче с португальцами; это был вылет с последнего места. Следующий розыгрыш – 22/23 – завершился еще на стадии квалификации, когда "Динамо" под руководством Забарного выбило из турнира "Фенербахче" и "Штурм", но та же "Бенфика" оказалась сильнее в решающей игре. После этого бело-синие забыли о ЛЧ и уже 4 года не знают её вкуса.

На украинской арене (в истории новой ЛЧ) в групповой этап "Динамо" выходило 18 раз, тогда как у "Шахтера" на этой же стадии было уже 19 участий, многие из которых совпадали по времени. В этом году "горняки" отправятся в юбилейный, 20-й сезон в элитной группе. В то время как "бело-синие" пролетели мимо чемпионства и мимо ЛЧ. А после выступлений против румынского "Клужа" под вопросом уже и Лига Европы.

По количеству сезонов "Динамо" – четвертый клуб континента

Представьте, что, несмотря на столь длительный перерыв, киевляне остаются в топ-25 клубов Европы по одному интересному показателю – у команды 41 выступление за всю историю Лиги чемпионов! Больше имеют только "Реал" (56), снова "Бенфика" (45) и "Бавария" (42). По количеству сезонов в элите наш клуб обогнал таких исторических грандов, как "Аякс", "Барселона", "Порту", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Интер"!

В УЕФА есть вечная таблица, где за победу начисляется 2 очка, а за ничью 1. "Динамо" за эти 40 с лишним лет участия провело 264 матча, из которых выиграло 109, сыграло вничью 57 раз и проиграло 98 раз. По разнице мячей за более чем 40 лет у них 369 забитых мячей и 324 пропущенных (+45). Киевляне по вышеуказанной схеме набрали 275 очков, это 13-й результат по всей Европе. К слову, лидер по сезонам, играм и победам – мадридский "Реал" – имеет 707 набранных очков.

"Динамо" – абсолютный лидер ЛЧ без побед

Есть показатель, по которому киевляне демонстрируют абсолютное доминирование: они провели 264 матча за всю историю турнира – но ни разу не выиграли. Ни одной из команд, имеющих в сумме больше выступлений в элите, не удавалось завершить сезон без титула. Колоссальный исторический опыт так и не удалось превратить хотя бы в выход в финал. Да, клуб трижды попадал в полуфинал Лиги чемпионов (1977, 1987, 1999), но так и не дошел до решающего матча года.

Ещё несколько цифр, которые удивляют и пугают

Официальная статистика УЕФА гласит, что "Динамо" является одним из 9 клубов ЛЧ, которые в группах занимали последнее место, набрав целых 7 очков! За всю историю выступлений в Лиге чемпионов лишь один игрок отличился хет-триком: это Сергей Ребров в матче против "Барри" (8:0) в квалификации 1998/99, а таких в целом за всю огромную историю ЛЧ было немного. Сюда можно добавить и воспитанника Андрея Шевченко, который своими 4 голами в одиночку способствовал победе над "Фенербахче", но сделал он это уже в футболке "Милана".

Киевляне "спонсировали" для греков 7 матчей в группе

На фоне этого нельзя не упомянуть, что с участием "Динамо" произошел уникальный случай в истории ЛЧ, когда команда была вынуждена сыграть 7 матчей из 6 возможных на этапе четвертьфиналов. Это было в 1995 году, тот самый "шубный скандал". Тогда украинцы принимали греческий "Панатинаикос" и выиграли 1:0 благодаря голу Виталия Косовского. Но сразу после матча арбитр Антонио Ньето подал официальный рапорт в УЕФА с обвинением в том, что динамовцы пытались его подкупить. В качестве взятки он указал две норковые шубы и доллары. Игорь Суркис и тогдашний топ-менеджер Василий Бабийчук опровергли факт подкупа и заявили, что испанские арбитры сами хотели купить себе меховые изделия и сувениры, находясь в Киеве, а затем не смогли оплатить чек на 30 тысяч долларов и отказались платить. А по возвращении они использовали чек как якобы доказательство попытки подкупа.

Скандал был огромным, и позиция УЕФА была максимально жесткой. Результат победного матча против "Панатинаикоса" аннулировали, а "Динамо" вообще сняли с розыгрыша Лиги чемпионов. Место киевлян в группе отдали датскому "Ольборгу", тогда как украинский клуб получил дисквалификацию на участие во всех европейских турнирах на 3 года. Впоследствии санкции отменили, в том числе и индивидуальные пожизненные в отношении функционеров. Но динамовцы навсегда вошли в историю футбола как клуб, из-за которого в группе было сыграно 7 матчей, тогда как может быть только шесть.

Какие шансы вернуться в Лигу чемпионов?

Шансы киевского "Динамо" вернуться в ЛЧ зависят только от одного условия – нужно выиграть УПЛ. Это жесткая, но единственная реальность для команды. Из-за обвала наших коэффициентов в таблице УЕФА второе место ещё долго не позволит даже попасть в зону отбора элиты. Сейчас Украина находится далеко в третьей десятке в Европе, что не даёт лёгких шансов подняться выше, а значит, нужно выигрывать Премьер-лигу у "Шахтёра" и других конкурентов. А ещё нужно учесть личный рейтинг среди всех клубов Европы: там "бело-синие" намного ниже "горняков", поэтому придётся преодолеть ещё много соперников в квалификации Лиги чемпионов. Похоже, "Динамо" в этом году нужна серьёзная перестройка.