Знаменитый хорватский голкипер на рефлексах спас журналистку в прямом эфире. Видео собрало 1 млн просмотров менее чем за сутки

Бывший голкипер загребского "Динамо" Иван Келава спас журналистку в прямом эфире хорвасткого ТВ. Во время интервью сильный ветер снес один из осветительных приборов. 37-летний уроженец Загреба на рефлексах бросился к репортерше и прикрыл ее рукой, избавив от серьезных травм головы.

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"Окей, мы это пережили", – на нервах выдохнула ведущая. – "Вот, я смог для вас что-то сделать", – отреагировал Келава.

"Чуть раньше вы сказали, что в любой ситуации всегда может быть еще хуже. Точно. Всегда может быть хуже – именно это едва и не произошло", - добавила девушка.

За несколько часов видео стало вирусным, собрав миллион просмотров в соцсетях.

Для справки: Иван Келава — хорватский вратарь, воспитанник загребского "Динамо". Его профессиональная карьера началась в 2007 году, когда он дебютировал за основную команду клуба в матче Кубка Хорватии, а затем — и в чемпионате, заменив травмированных голкиперов. С течением времени Келава стал основным вратарём "Динамо" и провёл более 100 матчей в чемпионате Хорватии.

На международной арене он также получил шанс проявить себя, дебютировав в Лиге чемпионов в игре с "Домжале" и сыграв против таких команд, как "Шахтёр", "Спарта", "Неймеген" и "Тоттенхэм". Келава также побывал в аренде в загребской "Локомотиве".

За свою карьеру в составе "Динамо" Келава стал пятикратным чемпионом Хорватии и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

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