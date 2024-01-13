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Знаменитый фигурист выполнил опаснейший запретный прыжок, став чемпионом Европы. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
Знаменитый фигурист выполнил опаснейший запретный прыжок, став чемпионом Европы. Видео

Двукратный чемпион Франции (2023, 2024) по фигурному катанию Адам Сяо Хим Фа стал победителем первенства Европы, которое с 10 по 14 января проходило в литовском Каунасе. 22-летний уроженец Бордо произвел настоящий фурор, оставив конкурентов далеко позади.

Видео дня
Знаменитый фигурист выполнил опаснейший запретный прыжок, став чемпионом Европы. Видео

Во время обязательной программы Хим Фа ошибся на четверном лутце, но все равно остался в лидерах с преимуществом в 2 балла. Произвольную, титулованный фигурист также не смог откатать чисто - упал с квад-тулупа и сделал помарку на четвертном сальхове.

Несмотря на это, преимущество Адама было настолько велико, что он рискнул включить в произвольную программу бекфлип (сальто назад). Этот элемент является запрещенным после 1976 года и в официальных соревнованиях до француза исполняли лишь один раз (американец Терри Кубичка на чемпионате мира-1975).

За такое хулиганство лидер сборной Франции получил от судей штраф - с него сняли два бала, что предусмотрено правилами. Чтобы минусы не коснулись других элементов, Адам поставил прыжок между хореографической последовательностью и вращением.

Знаменитый фигурист выполнил опаснейший запретный прыжок, став чемпионом Европы. Видео

В итоговом протоколе Адам Сяо Хим Фа (276,17) уверенно обошел своего ближайшего преследователя Александр Селевко из Эстонии (256,99). Третьим с 250,87 баллами стал Маттео Рицци (Италия)

Знаменитый фигурист выполнил опаснейший запретный прыжок, став чемпионом Европы. Видео

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