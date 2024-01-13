Знаменитый фигурист выполнил опаснейший запретный прыжок, став чемпионом Европы. Видео

Двукратный чемпион Франции (2023, 2024) по фигурному катанию Адам Сяо Хим Фа стал победителем первенства Европы, которое с 10 по 14 января проходило в литовском Каунасе. 22-летний уроженец Бордо произвел настоящий фурор, оставив конкурентов далеко позади.

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Во время обязательной программы Хим Фа ошибся на четверном лутце, но все равно остался в лидерах с преимуществом в 2 балла. Произвольную, титулованный фигурист также не смог откатать чисто - упал с квад-тулупа и сделал помарку на четвертном сальхове.

Несмотря на это, преимущество Адама было настолько велико, что он рискнул включить в произвольную программу бекфлип (сальто назад). Этот элемент является запрещенным после 1976 года и в официальных соревнованиях до француза исполняли лишь один раз (американец Терри Кубичка на чемпионате мира-1975).

За такое хулиганство лидер сборной Франции получил от судей штраф - с него сняли два бала, что предусмотрено правилами. Чтобы минусы не коснулись других элементов, Адам поставил прыжок между хореографической последовательностью и вращением.

В итоговом протоколе Адам Сяо Хим Фа (276,17) уверенно обошел своего ближайшего преследователя Александр Селевко из Эстонии (256,99). Третьим с 250,87 баллами стал Маттео Рицци (Италия)

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