Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в реанимации и находилась под наблюдением врачей. По данным российских пропагандистов, состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Как сообщает РИА Новости, 79-летняя тренер была госпитализирована несколько дней назад и провела время в реанимации, после чего пришла в сознание и продолжила лечение в том же отделении под контролем медиков. Позже родственник Алексей Тарасов в комментарии "Матч ТВ" заявил, что ее состояние улучшилось и лечение продолжается.

В 2008 году Тарасова была включена в Зал славы мирового фигурного катания, среди ее учеников олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин, Илья Кулик и другие спортсмены.

Не так давно Тарасова резко отреагировала на обращение Украины в Международный союз конькобежцев с требованием исключить Анну Щербакову из списка претендентов на Skating Awards.

Тарасова заявила, что, по ее мнению, украинская сторона должна сосредоточиться на собственных вопросах, а не добиваться исключения Щербаковой. "Они что, совсем уже обалдели?" – накинулась на украинцев тренер.

Также Тарасова Тарасова возмутилась условиями допуска российских спортсменов к международным турнирам. Представительница РФ лицемерно назвало воровством сокращение квоты команды из страны-агрессорки до одного атлета в каждом виде программы.

