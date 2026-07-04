Знаменитого российского гроссмейстера, который довел до смерти "украинского" чемпиона мира, настигла карма

Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила бывшего чемпиона мира Владимира Крамника от участия в соревнованиях и выполнения официальных функций сроком на два года. После решения дисциплинарного органа один год наказания был оставлен условным с испытательным сроком в три года.

Видео дня

FIDE сообщила, что дисциплинарное разбирательство было связано с серией публичных заявлений и публикаций Крамника в социальных сетях, в которых он обвинял ряда шахматистов в нечестной игре. Среди тех, кого затронули эти обвинения, были чешский гроссмейстер Давид Навара и американский гроссмейстер Даниэль Народицкий, скончавшийся в октябре 2025 года.

Комиссия по этике и дисциплине пришла к выводу, что Крамник нарушил ряд положений этического и дисциплинарного кодексов FIDE. В решении указано, что его действия затрагивали вопросы уважительного отношения к другим участникам шахматного сообщества, достоинства личности, кибербуллинга, психологического давления, а также содержали необоснованные публичные обвинения.

При этом комиссия отклонила часть других обвинений, включая претензии, связанные с честностью, ответственностью и ущербом репутации FIDE. В организации подчеркнули, что борьба с читерством остается одним из главных приоритетов федерации, однако подобные подозрения должны рассматриваться через официальные процедуры и подтверждаться доказательствами.

Помимо отстранения, Крамник обязан в течение 12 месяцев выполнять неоплачиваемую работу на благо шахматного сообщества. Решение может быть обжаловано в апелляционной палате комиссии в течение 21 дня.

Даниэль Народицкий умер 19 октября 2025 года в возрасте 29 лет. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная аритмия, вызванная системным саркоидозом. Эксперты также обнаружили в организме следы лекарственных препаратов и стимуляторов, которые могли вызвать токсическую реакцию на фоне заболевания.

Народицкого нередко называют украинским чемпионом мира из-за его происхождения. Он родился в Калифорнии в семье иммигрантов из Украины и Азербайджана, а в 11-летнем возрасте выиграл чемпионат мира среди юношей до 12 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!