Знаменитого испанского велосипедиста сбила скорая помощь во время гонки. Видео

Испанский велогонщик Микель Ланда попал в аварию в гонке "Тур Страны Басков", столкнувшись с машиной медицинской службы. Он доехал до финиша, но позже отказался от дальнейшего участия в соревновании.

Эпизод случился на спуске примерно за 10 километров до финиша. По информации источников, медицинский автомобиль пытался обогнать гонщиков на узком участке дороги и задел Ланду, после чего тот упал.

Сам момент удара в трансляцию не попал, но показали лежащего на дороге Ланду, рядом с которым находились представители команды.

Руководитель Soudal Quick-Step Юрген Форэ сказал: "Машина врача просто сбила Микеля Ланду с велосипеда на узком и быстром спуске. И мы не получили ни одного извинения". Он также добавил: "Он был в десяти секундах от впереди идущей группы. Что в такой ситуации должен делать врач, чтобы догнать гонщиков? Это иногда вызывает раздражение. Мы делаем все ради безопасности, а потом происходит такое".

Ланда финишировал 67-м с отставанием более 13 минут. После этапа его отправили в больницу на обследование, а позже стало известно, что он снялся с гонки.

Водителя медицинского автомобиля Сантьяго Бланко оштрафовали на 500 швейцарских франков и показали желтую карточку. Также его отстранили от работы на гонке.

Микель Ланда — один из самых титулованных действующих испанских велогонщиков, известный как выдающийся горняк. Хотя он ни разу не выигрывал генеральную классификацию Гранд-туров, он неоднократно поднимался на подиумы и занимал высокие места в общем зачете.

