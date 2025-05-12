Знаменитая украинская теннисистка вышла в четвертьфинал супертурнира, где разыгрывают $6 млн. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал супертурнира в итальянском Риме, призовой фонд которого шесть миллионов евро. Наша соотечественница переиграла представительницу США Даниэль Коллинз, которая до этого выбила вторую ракетку мира Игу Швентек, – 6:4, 6:2.

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Теннисистки провели на корте почти полтора часа. За это время Свитолина три раза подала навылет, реализовала пять из 12 брейкпоинтов и допустила пять двойных ошибок.

Для украинки это первый выход в четвертьфинал соревнований в Риме за последние четыре года и пятый в карьере. В 2017-м и 2018-м 30-летняя одесситка становилась обладательницей кубка победителя турнира в столице Италии.

За выход в полуфинал соревнований Элина поборется с еще одной американкой Пейтон Стернз, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге. Девушки еще ни разу не встречались на взрослом уровне.

Ранее вторая ракетка Украины Марта Костюк неожиданно снялась с парного разряда турнира в Риме, где выступала с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Как сообщал OBOZ.UA, на старте турнира в Риме с призовым фондом 6 млн долларов Марта Костюк добыла самую крупную победу в своей карьере на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

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