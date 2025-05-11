Знаменитая украинская теннисистка отказалась выступать и снялась с турнира в Риме

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№27 WTA) неожиданно снялась с парного разряда турнира WTA 1000 в Риме. Она должна была сыграть во втором круге вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, но дуэт отказался от матча.

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Их соперницами должны были стать норвежка Ульрикке Эйкери и японка Эри Ходзуми. О причинах снятия пары с турнира официально не сообщалось.

При этом в одиночном разряде Костюк продолжила выступление и вышла в 1/8 финала. Там она встретится с теннисисткой, выступающей в нейтральном статусе, — Ариной Соболенко (№1 WTA), обладающей паспортом Беларуси. Их встреча в Риме запланирована на 12:00 12 мая.

Ранее они встречались трижды, и все победы остались за Соболенко. Последний матч между ними прошёл в Мадриде, где Костюк уступила в двух тай-брейках — 6:7, 6:7.

Тогда Арина Соболенко, проигрывая Марте на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира WTA 1000, потребовала закрыть крышу стадиона, прервав встречу. Соболенко при счете 4:5 не смогла подать первую подачу, после чего отказалась от второй и пошла жаловаться судье на дождь.

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