Знаменитая украинская теннисистка с рекордным разгромом стартовала на Уимблдоне и покрутилась перед трибунами, демонстрируя свое платье. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) уверенно начала выступление на Уимблдоне-2026, разгромно победив в матче первого круга. На травяном мэйджора 23-летняя киевлянка обыграла аргентинку Надю Подороску (№574 WTA) – 6:1, 6:2.

Видео дня

Поединок продолжался 54 минуты и прошёл с полным преимуществом Костюк. Украинка выполнила 6 эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 7, допустила 3 двойные ошибки и набрала 20 активно выигранных мячей против двух у соперницы.

Эта в стреча стала одной из самых быстрых и уверенных побед Костюк на травяном покрытии в карьере.

После победы спорстменка покрутилась перед трибунами, демонстрируя всем зрителям эксклюзивное белое платье "Marta Dress", созданном для неё брендом Wilson.

Для Костюк это пятая в карьере путевка во второй круг лондонского турнира. Следующий матч она проведёт 2 июля против россиянки Анны Блинковой (114-я ракетка мира) в рамках 1/32 финала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!