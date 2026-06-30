Свитолина вела 4:0, но сенсационно проиграла 7-й ракетке Украины в первом же матче Wimbledon-2026. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла на Уимблдоне-2026 соотечественнице Дарье Снигур. Поединок первого круга турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне с 29 июня по 12 июля, завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу седьмой ракетки Украины.

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Матч начался для Свитолиной весьма уверенно. Элина быстро повела со счетом 4:0 в стартовой партии и, казалось, полностью контролировала ход встречи. Однако Снигур сумела переломить ситуацию, выиграв семь из восьми следующих геймов и забрав сет со счетом 7:5.

Во второй партии борьба была более равной лишь на старте. После счета 2:2 Снигур захватила инициативу, оформила несколько ключевых брейков и не оставила сопернице шансов на возвращение в игру. В итоге она довела матч до победы – 6:2.

Для теннисисток это была первая очная встреча на профессиональном уровне. При этом Свитолина подходила к турниру в статусе явного фаворита. Лучшим результатом 31-летней одесситки на травяном мейджоре остаются полуфиналы в 2019 и 2023 годах. В прошлом сезоне она дошла до третьего круга, где уступила Элизе Мертенс.

После матча Дарья не скрывала эмоций.

"Каждый Уимблдон для меня особенный. Это мой любимый турнир, поэтому каждый приезд сюда имеет особое значение. Конечно, я не могла по-другому отпраздновать такую победу", — сказала 24-летняя киевлянка.

Снигур также призналась, что испытывала серьезное волнение перед матчем против лидера украинского тенниса.

"Она действительно прекрасная теннисистка и сейчас лучшая в Украине. Я очень нервничала, это был тяжелый матч для меня, но я счастлива, что смогла показать такой результат", — отметила победительница.

По словам Дарьи, успех в матче со Свитолиной должен добавить ей уверенности перед следующим раундом.

"Конечно, сейчас у меня отличное настроение и очень хорошие эмоции. Хочу поблагодарить маму, папу и всех людей, которые смотрели этот матч и поддерживали меня. Спасибо вам", — подчеркнула Снигур.

Во втором круге Wimbledon Снігур сыграет против 4-й ракетки Франции Леолии Жанжан (№132 WTA).

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