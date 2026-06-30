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Свитолина вела 4:0, но сенсационно проиграла 7-й ракетке Украины в первом же матче Wimbledon-2026. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,9 т.
Поединок продлился чуть более часа
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла на Уимблдоне-2026 соотечественнице Дарье Снигур. Поединок первого круга турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне с 29 июня по 12 июля, завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу седьмой ракетки Украины.

Матч начался для Свитолиной весьма уверенно. Элина быстро повела со счетом 4:0 в стартовой партии и, казалось, полностью контролировала ход встречи. Однако Снигур сумела переломить ситуацию, выиграв семь из восьми следующих геймов и забрав сет со счетом 7:5.

Элина Свитолина

Во второй партии борьба была более равной лишь на старте. После счета 2:2 Снигур захватила инициативу, оформила несколько ключевых брейков и не оставила сопернице шансов на возвращение в игру. В итоге она довела матч до победы – 6:2.

Дарья Снигур

Для теннисисток это была первая очная встреча на профессиональном уровне. При этом Свитолина подходила к турниру в статусе явного фаворита. Лучшим результатом 31-летней одесситки на травяном мейджоре остаются полуфиналы в 2019 и 2023 годах. В прошлом сезоне она дошла до третьего круга, где уступила Элизе Мертенс.

Свитолина вылетела с турнира в Лондоне

После матча Дарья не скрывала эмоций.

"Каждый Уимблдон для меня особенный. Это мой любимый турнир, поэтому каждый приезд сюда имеет особое значение. Конечно, я не могла по-другому отпраздновать такую победу", — сказала 24-летняя киевлянка.

Дарья Снигур

Снигур также призналась, что испытывала серьезное волнение перед матчем против лидера украинского тенниса.

"Она действительно прекрасная теннисистка и сейчас лучшая в Украине. Я очень нервничала, это был тяжелый матч для меня, но я счастлива, что смогла показать такой результат", — отметила победительница.

По словам Дарьи, успех в матче со Свитолиной должен добавить ей уверенности перед следующим раундом.

"Конечно, сейчас у меня отличное настроение и очень хорошие эмоции. Хочу поблагодарить маму, папу и всех людей, которые смотрели этот матч и поддерживали меня. Спасибо вам", — подчеркнула Снигур.

Во втором круге Wimbledon Снігур сыграет против 4-й ракетки Франции Леолии Жанжан (№132 WTA).

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АнглияЛондонWimbledonДарья СнигурЭлина Свитолина
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