Костюк вела 7:6, 5:3, но сенсационно проиграла исторический матч на Australian Open. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступление на Australian Open-2026 уже в первом круге. Костюк, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, уступила француженке Эльзы Жакмо (№58 WTA) со счетом 7:6 (4), 6:7 (4), 6:7 (7).

Поединок продолжался 3 часа 27 минут и стал первым в истории Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде, в котором были сыграны три тай-брейка.

В первом сете Марта сумела переломить ход игры после счета 1:3 и выиграть его, а во втором была максимально близка к победе, ведя 5:3. Однако украинка не реализовала матчбол в следующем гейме и не смогла удержать преимущество на тай-брейке.

Решающая партия прошла без брейков: обе теннисистки уверенно брали свои подачи. При счете 5:6 и 30:15 на подаче соперницы Костюк подвернула ногу и была вынуждена взять медицинский тайм-аут, но смогла продолжить встречу.

После возобновления игры Марта перевела матч на тай-брейк, где уступала 1:5 и 4:7, сумела сравнять счет, однако проиграла три последних розыгрыша. Таким образом, Костюк впервые за пять лет не смогла выйти во второй круг Australian Open, при том что ее лучшим результатом в Мельбурне остается четвертьфинал двухлетней давности.

Добавим, что для Марты это было седьмое выступление в основной сетке Australian Open. Турнир для украинки в Мельбурне еще не завершен: она продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

