Впервые в истории! Украина установила сразу два рекорда в рейтинге WTA

Украинские спортсменки установили новые исторические рекорды в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США US Open-2026. Впервые сразу шесть представительниц нашей страны вошли в топ-50 лучших, а две из них – попали в десятку.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две строчки и теперь занимает седьмую строчку. В то же время впервые в карьере на десятую позицию поднялась киевлянка Марта Костюк, которая на кортах американского Нью-Йорка кортах дошла до четвертого раунда.

На 41-м месте расположилась Александр Олейникова, следом за ней идет Дарья Снигур. 43-ю позицию занимает Юлия Стародубцева, которая продемонстрировала наибольший прогресс среди украинок. 26-летняя уроженка Каховки продвинулась вверх сразу на 15 строчек.

Замыкает украинское представительство в топ-50 рейтинга WTA Ангелина Калинина, которая идет на 47-м месте.

Отметим, что Свитолина и Костюк продолжают борьбу за право выступить на Итоговом турнире, который пройдет 8-15 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую теннисистку Александру Олейникову исключили из состава сборной на финал Кубка Билли Джинг Кинг.

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