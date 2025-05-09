Знаменитая украинская теннисистка обыграла сеянную экс-россиянку на супертурнире, где разыгрывают €6 млн

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла вторую победу на супертурнире в итальянском Риме. Наша соотечественница вышла в следующий круг соревнований благодаря триумфу в поединке против уроженки Тольятти, которая с недавнего времени представляет Австралию, Дарьи Касаткиной.

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22-летней киевлянке хватило двух сетов, чтобы выбить 14-ю сеянную на турнире – 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 87 минут. За это время Костюк три раза подала навылет, реализовала все шесть брейкпоинтов, а также допустила три двойные ошибки.

Это третья победа Марты над Дарьей в семи матчах. В 1/16 финала соперницей нашей соотечественницы станет победительница пары Лейла Фернандес (Испания) – Антония Ружич (Хорватия).

Отметим, что после своей победы Костюк пожала руку экс-россиянке. Накануне поединка в социальных сетях украинская теннисистка опубликовала обращение, в котором отметила мужество соперницы, которая выступила с осуждением военной агрессии РФ в отношении нашей страны. Напомним, решение Касаткиной выступать за Австралию вызвало истерику в России.

Как сообщал OBOZ.UA, на старте турнира в Риме с призовым фондом 6 млн долларов Марта Костюк добыла самую крупную победу в своей карьере на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

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