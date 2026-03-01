Знаменитая украинская легкоатлетка, которую на носилках унесли с ЧУ, показала последствия. Фотофакт

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник прокомментировала тяжелое повреждение, полученное на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении. Спортсменка сообщила о своем состоянии после инцидента, из-за которого соревнования были прерваны, а ее госпитализировали.

Во время попытки взять высоту 1,90 м в легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства 31-летняя харьковчанка неудачно поставила левую ногу перед отталкиванием и упала на мат.

Турнир был остановлен на 15 минут, после чего атлетку вынесли на носилках и доставили в больницу.

Позднее Табашник опубликовала обращение в соцсетях. Она поблагодарила всех, кто переживал и писал слова поддержки

"Сейчас на ногу встать не могу. Держусь, спасибо, что вы рядом. Ну конечно держусь на костылях, потому что наложили гипс", – отметила 31-летняя спортсменка.

Катерина уточнила, что до произошедшего у нее не было проблем с коленями: "до вчерашнего случая проблем с коленями у меня не было", опровергнув информацию, озвученную в трансляции.

Екатерина Табашник родилась 15 июня 1994 года в Харькове. В 2023 году на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле она преодолела 1,94 м и завоевала "бронзу".

