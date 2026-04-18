Знаменитая теннисистка разделась на корте во время матча на US Open. Видео собрало 6 млн просмотров

В сети завирусился инцидент с переодеванием знаменитой французской теннисистки Ализе Корне на US Open. Сам момент случился еще в 2018-м, однако весной 2026 года видео эпизода обрело вторую жизнь в интернете и сутки собрало около 6 млн просмотров.

Во время матча против Йоханны Ларссон Ализе Корне после 10-минутного перерыва из-за жары вернулась на корт и обнаружила, что надела футболку задом наперед. У задней линии корта она быстро сняла ее и надела правильно, при этом на несколько секунд была видна спортивная бра.

Судья встречи Кристиан Раск сразу зафиксировал нарушение и вынес предупреждение за неспортивное поведение. Решение вызвало резкую реакцию в теннисном сообществе, поскольку мужские игроки могут переодеваться на корте без санкций.

Организаторы US Open позднее признали ошибку и принесли извинения, заявив, что действия спортсменки не являлись нарушением и не должны были наказываться. Инцидент стал предметом обсуждения из-за обвинений в двойных стандартах и сексизме.

Сама Корне заявила, что была удивлена масштабом реакции и отметила, что эпизод не имел для нее серьезного значения и вызвал дискомфорт лишь на короткое время.

