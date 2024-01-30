Зинченко отдал голевую передачу руками. Видео

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко стал автором необычной голевой передачи в 22-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. 27-летний футболист сборной Украины в гостевом матче против "Ноттингема" отдал пас руками, при этом гол был засчитан.

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На 65-й минуте Александр получил право вбрасывание аута и сделал это безупречно. Мяч от рук Александра подхватил бразильский легионер Габриэл Жезус и мощным ударом пробил точно между голкипера, открыв счет.

Спустя 7 минут уже сам Жезус ассистировал Буайо Сака, которые увеличил преимущество "канониров".

За минуту до завершения поединка нигериец Тайво Авоньи отквитал один гол, но большего хозяева добиться не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Зинченко стал участником скандального эпизода в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма". После несогласованных действий украинца с Жезусом, "молотобойцы" открыли счет.

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